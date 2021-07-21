В Украине выросло число зараженных COVID-19 [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев COVID. Среди заболевших - 37 детей и 18 медиков.
За минувшие сутки в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 508 человек, умерли от болезни - 13.
Всего 20 июля осуществили около 45 тысяч тестирований различными способами.
Всего с начала пандемии в Украине переболели 2 245 930 людей.
Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.
Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.
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