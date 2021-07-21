За прошедшие сутки, 20 июля, в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев COVID. Среди заболевших - 37 детей и 18 медиков.

За минувшие сутки в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 508 человек, умерли от болезни - 13.

Всего 20 июля осуществили около 45 тысяч тестирований различными способами.

Всего с начала пандемии в Украине переболели 2 245 930 людей.

Читайте также, в ВОЗ советуют не смешивать, а подбирать вакцины от COVID-19 от разных производителей, поскольку эффект от взаимодействия различных вакцин мало изучен. Вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных.

Кроме того, коронавирусная инфекция штамма "Дельта" становится доминирующей в мире, так как он обладает высокой заразностью и быстро распространяется. Болезнь вызывает сильные всплески инфицированности по всему миру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.