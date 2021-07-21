Еще один игрок сборной команды Чехии по настольному теннису, которая приехала выступать на Олимпийских играх-2020, заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса Чехии.

Таким образом, в строю команды остается всего 2 игрока, которые и будут отстаивать честь страны на престижных соревнованиях. Спортсмен Павел Суручек помещен на изоляцию.

К сожалению, на Олимпийских играх в Токио сыграют только двое чешских теннисистов. Павел Суручек сдал положительный тест при регулярном обследовании и помещен на изоляцию.

Отмечается, что остальные участники сборной Чехии, а также лица, которые контактировали со спортсменом, в настоящее время проходят дополнительный ковид-контроль. Известно, что ранее инфекция была выявлен у двух участников олимпийской сборной Чехии: игрока в волейбол и тренера.

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Кроме того, на стадионе в японской префектуре Фукусима начались соревнования в рамках Олимпийских игр-2020 по софтболу. В результате поединка японки обыграли соперниц с фантастическим счетом 8:1, этой дисциплины не будет в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году.

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