В Україну на заробітки. Доки наші співвітчизники працюють на збиранні полуниці чи будівництві в Європі, до нас теж їдуть трудові мігранти. Торік шукати кращої долі в Україну лише за офіційними даними прибули представники понад ста тридцяти країн.

Чим вони найчастіше заробляють? І які насправді масштаби міграції? - з'ясувала Лариса Зубенко.

Володимир, ІТ-спеціаліст із Білорусі:

- Я могу спросить сколько времени. - Спроси - Котра година? В целом, слова цепляюся, они понятные. Есть конечно некоторые отличия в словах. У вас, будь ласка, а у нас коли ласка. У нас более звенящий язык, а тут меня учат "гэкать".

Володимир розповідає, чим відрізняються такі схожі і водночас різні мови - білоруська та українська. Місяць тому він переїхав у Київ із Мінська. Працює програмістом.

Володимир, ІТ-спеціаліст із Білорусі:

Я работал в Беларуси дальше потом съездил сюда на три недели в командировку, мне здесь очень понравилось и уже перебрался сюда насовсем.

Зрештою, як і багато його колег-земляків. Білоруські айтішники доволі солідний відсоток іноземних працівників, які їдуть трудитися в Україну. Торік їх прибуло більше ніж тисяча. І вони у трійці лідерів серед країн, звідки їдуть працювати до нас. А загалом за минулий рік в Україні видали 23 тисячі дозволів на роботу іноземцям,- кажуть у Центрі зайнятості.

Юлія Жовтяк, директор Державного центру зайнятості:

Майже 58% всіх працівників іноземних це є керівники. Майже всі ці працівники - вони працюють на підприємствах, створених з іноземними інвестиціями. 53% отриманих дозволів - отримали чоловіки віком від 36 років.

Хтось їде до нас через політичні мотиви, як білоруси. А хтось, як свідчить статистика - їде керувати. І тут географія широка: це і європейці, й американці. А ще індійці! Вони на другому місці близько двох тисяч офіційних мігрантів за рік. І до нас вони приїжджають робити бізнес.

Юлія Жовтяк, директор Державного центру зайнятості:

Переважна більшість людей, які приїжджають із Індії, вони створюють свої компанії. Якісь власні великі підприємства.

Та найбільше до нас їдуть працювати турки. Понад чотири тисячі працівників за минулий рік. І причина цьому "Велике будівництво". Але це все офіційні дані. Насправді ж, іноземних заробітчан в рази більше.

Сергій Марченко, експерт ринку праці, засновник рекрутингової компанії:

Кваліфіковані працівники найбільше в Україну їдуть за контрактами до легальних працедавців і отримують легальну заробітну платню. як тільки мова йде про некваліфіковану робочу силу, про Азію. Ці люди приїжджають як нелегальні мігранти.

Азія, Африка. Словом, країни, які є біднішими за Україну. І працюють ці мігранти переважно на некваліфікованій роботі, на якій і знання мови не потрібне.

Із Джобом ми познайомилися на зйомках місяць тому. Він із Камеруну. Поки вчить мову та підробляє таксистом - відкладає гроші на навчання у виші - планує стати інженером.

Джоб, таксист:

Взагалі єдина можливість тут заробити - стати водієм таксі, тож у мене був невеликий вибір, дуже складно працювати, коли ти не розумієш мови. Клієнт дзвонить тобі, щось питає, наприклад, твою геолокацію, а ти нічого не можеш відповісти.

Офіційно зараз в Україні мешкає близько трьохсот тисяч іноземців. І більшість із них працюють нелегально,- кажуть експерти. І цьому є пояснення.

Василь Воскобойник, голова Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування:

Якщо український роботодавець хоче взяти на роботу іноземця, особливо людину без фаха, йому потрібно сплачувати заробітну плату не менше ніж 10 мінімальних заробітних плат, або 60 000 грн на руки. Звісно, що це, м'яко кажучи, дуже далеко від істини. Україні потрібно відбудовувати свою міграційну стратегію, яка буде базуватися на залученні трудових мігрантів.

Адже без них, кажуть експерти, просто не обійтися. У той час, як мільйони молодих українців їдуть на заробітки на захід у нас - дефіцит робочих рук. І за прогнозами, у найближчі 10 років кількість працездатного населення зменшиться на три мільйони. До того ж трудова міграція - це вже явище глобальне.

Сергій Марченко, експерт ринку праці, засновник рекрутингової компанії:

Ми стаємо частиною якогось глобального світу, Україна теж стала цікавою іноземцям для працевлаштування.

Володимир, ІТ-спеціаліст із Білорусі: