В тибетских ледниках ученые обнаружили вирусы возрастом почти 15 тысяч лет, большинство из которых до сих пор были неизвестны человечеству. Об этом сообщает журнал Microbiome.

Согласно исследованию ученых университета штата Огайо, образцы льда были взяты на вершине ледника Гулия, который находится на высоте 6,7 километра над уровнем моря.

Отмечается, что часть выявленных вирусов может действовать даже в очень экстремальных условиях, благодаря генам, которые помогают им инфицировать клетки на морозе.

Читайте также В Киеве зафиксировали первые случаи "Дельта"-штамма коронавируса

"Эти ледники образовывались постепенно, и вместе с пылью и газами в этих ледниках откладывалось множество вирусов",- говорится в сообщении.

В ходе исследования были выявлены генетические коды 33 вирусов. Четыре из этих вирусов уже идентифицированы научным сообществом, однако 28 из них - новые.

Анализ показал, что вирусы, скорее всего, происходят из почвы земли или из растений. Сейчас ученые пытаются выяснить, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для нынешней экосистемы.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ обнародовали условие окончания пандемии коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.