На пятницу, 23 июля, Национальный банк Украины на четыре копейки ослабил курс гривны по отношению к доллару и на две копейки по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2719,15 (-0,049 грн);

100 евро - 3203,43 (-0,0264 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 8 копеек до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,09 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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