С нового сезона Национальной футбольной лиги США перед каждым матчем клубов лиги на стадионах будет звучать не только американский государственный гимн, но и песня, которая считается гимном афроамериканского сообщества. Такое решение приняло руководство NFL, сообщает The Times.

Данное решение принято в рамках кампании по укреплению социальной и расовой справедливости. НФЛ - самая популярная профессиональная лига Северной Америки, и, соответственно, мира.

В качестве гимна афроамериканцев песня "Lift Every Voice and Sing" ("Возвысь свой голос и пой") впервые прозвучит перед первой игрой сезона, в которой встретятся победители Супербоула - "Тампа-Бей Бакканирс" и "Даллас Ковбойс".

Песня "Lift Every Voice and Sing" была написана в 1900 году на стихи лидера Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Джеймса Уэлдона Джонсона. Песня стала как официальным гимном этой организации, так и гимном темнокожего населения США. Ее регулярно исполняют на всевозможных торжественных мероприятиях и концертах в учебных заведениях и церковных службах.

Напомним, что недавно 28-летний профессиональный американский футболист Карл Нассиб, выступающий за команду "Las Vegas Raiders", совершил каминг-аут. Спортсмен разместил в Instagram ролик, в котором признался, что он гей.

Карл Нассиб - первый действующий игрок НФЛ, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Несколько американских футболистов решились на это уже после завершения спортивной карьеры.