Под Ривне местный житель села Колоденка Алексей Машта заснял необычную картинку. Так, он поделился снимками кислотно-розовых луж.

На место выехали специалисты Главного управления ГСЧС Украины.

Жидкость пахнет химикатами. Сейчас аграрии обрабатывают свои поля от вредителей. По моему мнению, это от них остались какие-то химикаты. Кто-то не рассчитал и разлил их случайно, или же слил остатки намеренно.

По словам председателя ОТГ, было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

Сейчас спасатели и экологи проводят забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.

Ранее мы писали о том, как "пылевого дьявола" под Одессой засняли на камеру.