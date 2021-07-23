Под Ривне появились кислотно-розовые лужи (фото) [ Редактировать ]
Под Ривне местный житель села Колоденка Алексей Машта заснял необычную картинку. Так, он поделился снимками кислотно-розовых луж.
На место выехали специалисты Главного управления ГСЧС Украины.
Жидкость пахнет химикатами. Сейчас аграрии обрабатывают свои поля от вредителей. По моему мнению, это от них остались какие-то химикаты. Кто-то не рассчитал и разлил их случайно, или же слил остатки намеренно.
По словам председателя ОТГ, было установлено, что один из сельскохозяйственных производителей во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.
Сейчас спасатели и экологи проводят забор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов.
Ранее мы писали о том, как "пылевого дьявола" под Одессой засняли на камеру.
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