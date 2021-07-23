Познакомились на пляже: в Киеве доцент одного из вузов совращал 12-летнюю девочку [ Редактировать ]
Источник: Киевская городская прокуратура
В Киеве будут судить доцента кафедры одного из государственных вузов столицы, которого уличили в развращении 12-летней девочки. Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура.
Со школьницей - внучкой своей знакомой - 54-летний мужчина познакомился во время совместного отдыха на Русановском пляже, после чего начал писать ей в Viber.
Педофил слал девочке фото и видео порнографического характера, и взамен просил девочку присылать ему ее фото и видео в обнаженном виде "для удовлетворения собственной половой страсти".
При этом он постоянно пугал ребенка, чтобы она молчала об их "общении", поскольку родные ее накажут и лишат смартфона и доступа в интернет. Тем не менее напуганная "дядей" девочка рассказала обо всем матери, которая тут же обратилась в полицию.
Следователям удалось подтвердить слова потерпевшей. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина осознавал свои действия. Его дело рассматривает Днепровский райсуд Киева.
Доцента обвиняют по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - "развратные действия в отношении малолетней". Если вину докажут, развратнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Ранее "Подробности" писали о тренере-педофиле из Запорожской области. Руководитель детской секции по спортивной акробатике договорился с родителями о фотосъемке спортивного белья. Однако во время съемок он заставлял своих 8-летних воспитанниц снять одежду и позировать для откровенных снимков. Потом фото и видео с детьми извращенец продавал на тематическом форуме в DarkNet.
по теме
Правоохранители проконтролировали поставку партии героина из Ирана в Украину. Злоумышленники привезли наркотики в грузовом автомобиле на склад в Киеве. Прятали дурман в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича. В ходе обыска изъято 1159 брикетов с героином
К копам обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что на пляже обосновался педофил. Когда ее дочь купалась, к ней подплыл неизвестный мужчина и начал трогать за интимные места. Патрульные сразу же задержали подозрительного купальщика. Если вина мужчины будет доказана, то он может угодить за решетку на 8 лет
По версии следствия, мужчина договорился с родителями о фотосъемке спортивного белья и заручился их письменным согласием. Однако во время съемок он заставлял своих 8-летних воспитанниц снять одежду и позировать для откровенных снимков. Потом фото и видео с детьми извращенец продавал на тематическом форуме в DarkNet
В августе 2002 году в Северодонецке произошло резонансное событие - исчезли супруги - мужчина и женщина, которые занимались небольшим бизнесом на местном рынке. В начале 2021 года оперативники Управления уголовного розыска получили оперативную информацию, что к совершению этого преступления может быть причастен местный житель
В какой-то момент мужчина заметил, что его любимая проявляет симпатию к другому участнику застолья. Через какое-то время его подозрения подтвердились - в одной из комнат он застал сожительницу в объятиях соблазнителя. Разъяренный ревнивец схватил на кухне нож и ударил 35-летнего соперника в грудь