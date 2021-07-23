В Киеве будут судить доцента кафедры одного из государственных вузов столицы, которого уличили в развращении 12-летней девочки. Об этом сообщает в Facebook Киевская городская прокуратура.

Со школьницей - внучкой своей знакомой - 54-летний мужчина познакомился во время совместного отдыха на Русановском пляже, после чего начал писать ей в Viber.

Педофил слал девочке фото и видео порнографического характера, и взамен просил девочку присылать ему ее фото и видео в обнаженном виде "для удовлетворения собственной половой страсти".

При этом он постоянно пугал ребенка, чтобы она молчала об их "общении", поскольку родные ее накажут и лишат смартфона и доступа в интернет. Тем не менее напуганная "дядей" девочка рассказала обо всем матери, которая тут же обратилась в полицию.

Следователям удалось подтвердить слова потерпевшей. Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы мужчина осознавал свои действия. Его дело рассматривает Днепровский райсуд Киева.

Доцента обвиняют по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - "развратные действия в отношении малолетней". Если вину докажут, развратнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" писали о тренере-педофиле из Запорожской области. Руководитель детской секции по спортивной акробатике договорился с родителями о фотосъемке спортивного белья. Однако во время съемок он заставлял своих 8-летних воспитанниц снять одежду и позировать для откровенных снимков. Потом фото и видео с детьми извращенец продавал на тематическом форуме в DarkNet.