Во время соревнований Олимпийских игр по дзюдо, которые проходят в японской столице Токио, украинская спортсменка Дарья Билодид вышла в полуфинал. Об этом сообщает портал Tribuna.com.

Украинка одержала победу в четвертьфинале в категории до 48 килограмм над Катариной Костой из Португалии, проведя прием удержания во время дополнительного времени. Известно, что в полуфинале соревнований спортсменка встретится с японкой Фуной Тунаки, которая стала победительницей чемпионата мира 2017 года.

Отмечается, что на ЧМ-2019, проходившем перед Олимпиадой, Тунаки на родине уступила Дарье Билодид золотую медаль. Известно, что во втором полуфинале проведут схватку спортсменка из Косово Дистрия Красники и Мунхбат Уранцецег из Монголии.

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Кроме того, на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в португальском Лиссабоне, чемпионка мира Дарья Билодид завоевала "серебро". На последних секундах схватки Дарья исполнила результативный прием на оценку иппон, после чего судья дал команду "Мате", что означает остановку схватки.

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