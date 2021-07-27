В столице Японии Токио, где в настоящее время проходят Олимпийские игры, за сутки подтвердили 2,8 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Рекорд по COVID-19 был поставлен впервые с 7 января 2021 года, когда в городе зафиксировали 2,5 тысяч случаев. Известно, что днем ранее в Токио зафиксировали 1,4 инфицированных вирусом, при этом режим чрезвычайной ситуации был продлен до 22 августа.

Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в Японии лабораторно подтвердили 870 тысяч случаев инфицирования, около 15 тысяч из них имели летальный исход.

Читайте также,в японском Союзе врачей заявили, что из-за предстоящими Олимпийскими играми в мире может появится так называемый "олимпийский" штамм коронавирусной инфекции. Ситуация может возникнуть в связи с тем, что на соревнования потянутся спортсмены и болельщики с 200 стран мира.

Кроме того, еще 2 спортсмена-участника 32-х летних Олимпийских игр получили позитивные результаты тестов на COVID-19. на территорию Японии для участия в Олимпийских играх-2020 прибыли 37 579 иностранцев, а общее количество случаев заболевания коронавирусом на Олимпиаде составляет 155.

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