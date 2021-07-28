В Минске людей арестовали из-за белой бумаги [ Редактировать ]
В Минске четырех местных жителей арестовали и осудили за белые листы бумаги на окнах. Теперь они отсидят от 13 до 28 суток. Об этом сообщил Telegram-канал "Вясна".
Так, 26-летнего Юрия Климошевського, 31-летнего Андрея Муравьева, 32-летнего Дениса Куликова и 42-летнюю Майю Шатохину задержали дома и обвинили в "выражении своих политических интересов, через белый лист бумаги на окне".
И хотя фигуранты заявили, что бумага не имеет никакого отношения к их политическим симпатиям, суд решил отправить всех четырех в камеры.
Суд арестовал:
- Климошевського и Шатохину на 15 суток,
- Куликова - на 13 суток,
- Муравьева - на 28 суток.
Кроме того, у Климошевського во время обыска изъяли два телефона и два ноутбука.
Ранее мы писали о том, что в Украине арестовали опасную преступную группировку. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Роман Протасевич вийшов у віртуал, а один з головних білоруських опозиціонерів Віктор Бабарико отримав реальний строк
Так жорстоко чоловік карав дитину ніби то "за погану поведінку"
В четверг, 22 июля, Александр Лукашенко подписал декрет, по которому часть президентских функций передается правительству
В среду, 21 июля, представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш сделал заявление
У Туреччині заарештували капітана судна з українським екіпажем