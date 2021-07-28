Необґрунтована підозра і домашній арешт. Адвокати голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука заявили про докази невинуватості свого підзахисного. Сьогодні їх надали журналістам.

Адвокати стверджують, що була порушена підслідність. Окрім того, вони отримали результати незалежних експертиз, які, за їхніми словами, спростовують дослідження в доказовій базі слідства. Тому захисники в п'ятницю мають оскаржити запобіжний захід Медведчуку. А це, нагадаю, домашній арешт до 7 вересня.

Дмитро Лойфман, адвокат Віктора Медведчука:

У нас орган досудебного расследования на бумаге - ДБР, а по факту вся работа проводится следователями СБУ. Т.е, прямое нарушение закона, т.к. дело раследуется в отношении народного депутата законом четко предусмотрено, что только ДБР может раследовать дела в отношении народных депутатов.

Лариса Чередніченко, адвокатка Віктора Медведчука:

Качество экспертиз СБУ: выводы, которые содержат экспертные заключения, они не категоричны. Они - вероятностные. Независимые судебные эксперты дали заключение, что они противоположны тому, что дала сторона обвинения. Результаты экспертизы говорят, что Виктор Медведчук не причастен к тому, что ему пытаются инкриминировать.

Нагадаю, народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака звинувачують у державній зраді.