Есть угроза цунами: на Аляске мощное землетрясение [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, на территории штата Аляска сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1. Есть угроза цунами. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 3,4 км.
После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.
Напомним, что 7 июля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9.
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