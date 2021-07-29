В четверг, 29 июля, на территории штата Аляска сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1. Есть угроза цунами. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 3,4 км.

После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.

Напомним, что 7 июля в Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,9.

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