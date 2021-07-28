Украинский спортсмен-дзюдоист Кеджау Ньябали был дисквалифицирован от участия в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Такая ситуация связанна с тем, что во время одного из поединков украинец провел, по мнению судей, запрещенный прием. По словам самого спортсмена он проводил обычный прием, который не подпадал под категорию запрещенных.

Я не согласен с решением судей. Не думаю, что делал запрещенный прием - залом локтя. Соперник закричал и это сыграло на судей решающую роль, они увидели в моих действиях выполнения болевого приема. Я делал обычный захват. Очень обидно так завершать соревнования.

Отмечается, что Ньябали, выступающий в категории до 90 килограмм, удачно стартовал на 32-х летних Олимпийских играх в японской столице Токио, победив в первом поединке Роберта Флорентино из Доминиканской Республики.

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