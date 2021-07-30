Автомобиль "влетел" в террасу кафе, есть жертвы [ Редактировать ]
В Париже автомобиль врезался в террасу кафе. Один человек погиб, еще шестеро - пострадали. Об этом сообщает телеканал BFM.
Инцидент произошел около 23:00 по местному времени на улице Ги Моке в XVII округе Парижа. Среди пострадавших, в частности, пассажир автомобиля, который остался заблокированным внутри.
По предварительным данным, автомобиль ехал со значительным превышением скорости, от удара он перевернулся на бок.
Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, его разыскивают. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители, на месте продолжается полицейская операция.
Напомним, что возле Шепетовки перевернулась фура, которая везла в Ривне почти две сотни свиней. В результате аварии погибли десятки животных.
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