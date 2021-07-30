В работе Telegram произошел сбой [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В пятницу, 30 июля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи чаще всего жалуются на проблемы со входом в него и на сбои при отправке сообщений. Об этом сообщает Downdetector.
Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются больше всего из Молдовы.
Также жалобы поступают и от пользователей из Украины, Польши и России.
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