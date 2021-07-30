В пятницу, 30 июля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи чаще всего жалуются на проблемы со входом в него и на сбои при отправке сообщений. Об этом сообщает Downdetector.

Согласно данным карты Downdetector, проблемы с доступом к мессенджеру регистрируются больше всего из Молдовы.

Также жалобы поступают и от пользователей из Украины, Польши и России.

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Кроме того, компания Huawei открыла свой первый магазин, в котором вместо обычного персонала - роботы. Магазин расположен в крупном торговом центре в китайском городе Ухань, на данный момент здесь можно приобрести смартфоны и разные аксессуары для них.

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