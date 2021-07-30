На понедельник, 2 августа 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс евро на уровне 31,89 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 августа установлен на таком уровне: 31,8946 гривен за евро (-0,0293 грн). При это

Таким образом, официальный курс снова снизился после роста накануне.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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