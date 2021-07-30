Курс валют на 2 августа [ Редактировать ]
На понедельник, 2 августа 2021 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс евро на уровне 31,89 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 2 августа установлен на таком уровне: 31,8946 гривен за евро (-0,0293 грн). При это
Таким образом, официальный курс снова снизился после роста накануне.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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