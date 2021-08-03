Німців вакцинуватимуть третіми дозами Pfizer та Moderna [ Редактировать ]
У Німеччині з вересня стартує вакцинація третьою дозою передусім для літніх людей та тих, хто є в групі ризику. Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан. Щепитимуть вакцинами Pfizer або Moderna.
В німецькому уряді сподіваються таким чином запобігти четвертій хвилі пандемії. Раніше в компаніях Pfizer та Moderna заявили, що захисний ефект від їхніх препаратів знижується через шість місяців після другої дози вакцини, тому "третя доза буде потрібна протягом шести-дванадцяти місяців після повної вакцинації".
Днями щеплення третьою дозою вакцини розпочали в Ізраїлі.
по теме
Працювати хочуть дозволити лише провакцинованим співробітникам шкіл, підприємств громадського харчування, транспорту, комерційних та комунальних структур
В уряді впевнені, що встигнуть втретє вакцинувати усе старше населення до кінця серпня
Загалом одну дозу вакцини отримали майже два з половиною мільйони осіб, дві дози - мільйон 300 тисяч наших громадян
Вони не можуть повернутися до колишнього ритму і працювати повний день впродовж пів року після хвороби. Для таких людей в американській клініці збираються розробити комплексну терапію
Найбільше інфікувань у Києві, майже 200, а також на Донеччині та Одещині, повідомили в МОЗі