У Німеччині з вересня стартує вакцинація третьою дозою передусім для літніх людей та тих, хто є в групі ризику. Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан. Щепитимуть вакцинами Pfizer або Moderna.

В німецькому уряді сподіваються таким чином запобігти четвертій хвилі пандемії. Раніше в компаніях Pfizer та Moderna заявили, що захисний ефект від їхніх препаратів знижується через шість місяців після другої дози вакцини, тому "третя доза буде потрібна протягом шести-дванадцяти місяців після повної вакцинації".

Днями щеплення третьою дозою вакцини розпочали в Ізраїлі.