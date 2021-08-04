Надзвичайна ситуація у середмісті Києва. Близько десятої невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабміну і погрожував її підірвати. Урядовий квартал перекрили, з чоловіком вели перемовини фахівці МВС.

Пів години тому його затримали. За попередніми даними, це колишній воїн АТО, йому 43 роки, він родом з Луганська. Більше подробиць у наших наступних випусках.