У Києві чоловік погрожував підірвати Кабмін [ Редактировать ]
Надзвичайна ситуація у середмісті Києва. Близько десятої невідомий чоловік з гранатою в руці зайшов до будівлі Кабміну і погрожував її підірвати. Урядовий квартал перекрили, з чоловіком вели перемовини фахівці МВС.
Пів години тому його затримали. За попередніми даними, це колишній воїн АТО, йому 43 роки, він родом з Луганська. Більше подробиць у наших наступних випусках.
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