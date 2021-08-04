Між станціями Домажліце та Бліжейов зіштовхнулися два потяги

Троє загиблих, десятки поранених. Два пасажирських потяги зіштовхнулися у Чехії. Попередньо, один з машиністів проігнорував червоний сигнал світлофора.

На місці трагедії працюють рятувальники. Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. В якому стані потерпілі?

Південний захід Чехії. Тут близько 8 ранку між станціями Домажліце та Бліжейов зіштовхнулися два пасажирські потяги. Один з них - міжнародний, - прямував з Мюнхена до Праги. Інший - регіональний. Двоє машиністів та одна пасажирка загинули. Ще десятки постраждали.

Близько п'ятдесяти осіб постраждали, троє людей загинули. На місці працюють кілька підрозділів пожежників, поліцейських. Тут є і медики. Також знаходяться 4 вертольоти, що перевозять тяжкопоранених.

14 людей перебувають у критичному стані. Їх госпіталізували гелікоптерами. Ще пів сотні пасажирів отримали легкі травми. Лікарня Домажліце, яка приймає поранених, скасувала всі операції, заплановані на сьогодні. Там же відкрили пункт збору крові.

Наразі ситуація стабільна. Ми не різали потяги та не використовували спеціальну техніку, аби дістати пасажирів. Проте до одного провідника досі не можемо дістатися через увігнутість вагона.

Вцілілих пасажирів доправили до будинку культури в найближчому населеному пункті - селі Мілавче. Там пасажири мають змогу поїсти та перепочити. А за потреби їх оглядають лікарі, а також надають психологічну допомогу.

Каміла Плазова, пасажирка:

Єдине, що я пам'ятаю, - це паніка. На щастя, у мене немає проблем зі стресовими ситуаціями, і тому ми почали разом з поліцейським, який також був у поїзді, шукати травмованих пасажирів і з'ясовувати, як вибратися звідти.

Попередньо, аварію спровокував машиніст одного з потягів: він проїхав на червоне світло. Але остаточну причину оприлюднять після низки експертиз.