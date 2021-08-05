Житель Гороховского района Волынской области выпил отраву от жуков для того, чтобы его жена не поехала на заработки за границу. Об этом сообщает местное издание "Волынь".

С тяжелым отравлением 46-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение КП "Гороховской многопрофильной больницы". К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь.

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Подействовала ли попытка суицида на супругу мужчины, чтобы она осталась в Украине - не сообщается.

Как сообщали "Подробности", в Запорожье мужчина пытался застрелиться и отравиться, но остался жив.