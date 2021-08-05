На Волыни мужчина выпил отраву от жуков, чтобы его жена не ехала на заработки [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Житель Гороховского района Волынской области выпил отраву от жуков для того, чтобы его жена не поехала на заработки за границу. Об этом сообщает местное издание "Волынь".
С тяжелым отравлением 46-летнего мужчину доставили в реанимационное отделение КП "Гороховской многопрофильной больницы". К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь.
Подействовала ли попытка суицида на супругу мужчины, чтобы она осталась в Украине - не сообщается.
Как сообщали "Подробности", в Запорожье мужчина пытался застрелиться и отравиться, но остался жив.
по теме
В Запорожье 47-летний мужчина выстрелил себе в грудь, а потом пытался отравиться выхлопными газами. К счастью, его во время заметили и вызвали медиков. О причинах такой отчаянной попытки покончить с собой не сообщается
Полицейские, которые прибыли на вызов, выяснили, что супруги отдыхали с алкоголем во дворе дома. Между ними произошла громкая и эмоциональная ссора. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля "ГАЗ-2705", сбил и переехал свою жену 1995 года рождения
Серед учасників акції - колеги загиблого голови Білоруського дому, представники білоруської діаспори та просто небайдужі люди. За порядком стежили кілька десятків силовиків
26-річний директор Білоруського Дому в Україні зник напередодні - пішов зранку на пробіжку і не повернувся
Вночі у закинутій будівлі психіатричної лікарні відпочивала компанія - хлопець з дівчиною відокремилися і пішли на дах