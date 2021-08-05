Міграційна криза загострюється у Литві. Щоночі до країни прориваються сотні біженців. І усі вони з Білорусі. Чому цю ситуацію називають "гібридною агресією" президента Лукашенка і як маленька прибалтійська країна справляється з напливом мігрантів - розповість Світлана Чернецька.

Лише подивіться на ці вервиці людей. Під покровом ночі вони переходять з білоруської території на литовську. Спеціально уникають офіційних пунктів пропуску - щоби пробратися непоміченими. Адже ось вона - заповітна земля Європейського Союзу. Звідси легко можна потрапити в будь-яку країну Європи.

Ілва Йоханссон, комісарка з питань внутрішніх справ Єврокомісії:

Очевидно, що багато з цих мігрантів - не біженці. Тож зрозуміло, що ми мусимо зробити усе необхідне, щоби відправити їх назад. Також важливо припинити потік рейсів до Мінська, які перевозять ще більше людей.

Найчастіше серед мігрантів вихідці з Іраку, Афганістану та інших країн Близького Сходу та Африки. Це вже налагоджена схема прямими рейсами з Багдада чи Стамбула вони прибувають до Мінська. А звідти за винагороду їх доправляють до литовського кордону. В кінці травня білоруський Президент Лукашенко заявив: вони більше не зупинятимуть нелегалів, що прямують до Литви.

Рустамас Любаєвас, командир прикордонної служби Литви:

Мігранти, які перетинають кордон, розповідають нам про людей, які показують їм куди йти, а білоруські прикордонники не заважають їм покидати країну та незаконно перетинати межі Литви. Тобто у нас є докази, що білоруська сторона прямо задіяна у цій кримінальній діяльності.

Прошмигнути непоміченими - завдання не з простих. 680 кілометрів спільного кордону посилено патрулюють не лише місцеві офіцери та воєнні, але й співробітники Фронтексу. Це європейське агентство, яке займається охороною зовнішніх кордонів. І Литва, і Євросоюз не мають сумнівів, чому міграційна криза загострилася саме зараз.

Фабріс Лежжері, виконавчий директор європейського агентства Фронтекс:

Ця міграційна криза була створена та підживлюється задля політичної вигоди. Це така собі відповідь на санкції Євросоюзу проти Білорусі. Білорусь використовує її як важіль впливу.

Наразі більшість мігрантів вдається зупиняти. Людей, які дійсно потребують допомоги жінок та дітей - залишають у тимчасових притулках. Усіх інших почали завертати назад. За минулу добу понад 300 нелегалів розвернули до Білорусі. Литва вважає, що ці люди прибули з країни, де їм не загрожувала небезпека, тож у них немає права просити притулку в ЄС.

Після того, як Білорусь перестала контролювати нелегальну міграцію потік мігрантів до Литви виріс у 30 разів. У країні ввели режим надзвичайної ситуації. Але президент Лукашенко погрожує ще більшим загостренням і не збирається виконувати зобов'язання, дані ЄС.