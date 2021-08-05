Погодні гойдалки тримають в тонусі весь світ. Через аномальну спеку та вітер на узбережжі Середземномор'я не вдається повністю локалізувати пожежі. Вогонь вирує і на іншому континенті горять ліси на півночі Каліфорнії. А поки одні приборкують полум'я, інших засипає снігом. Більше про стихійні аномалії у нашому огляді.

Вже тиждень як вирують лісові пожежі у Туреччині. У місті Мілас, це поблизу Бодрума, вогонь дійшов до теплоелектростанції. Персонал довелося терміново евакуювати. Відселили українських туристів до місця неподалік Мармарису. Там стихія впритул підійшла до готелів.

Продовжує горіти і в провінціях Мугла та Анталія. Там місцеві рятувальники нарахували понад десять осередків займань. А загалом за тиждень, локалізували більше півтори сотні возгорянь.

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Потерпає від вогню і північ Каліфорнії. Там горить третю добу. Через лісові пожежі евакуювали десятки тисяч людей. Знищено сотні будинків. Вигоріло майже 600 гектарів землі. Полум'я роздмухує сильний вітер. І локалізувати осередки - рятувальникам не вдається. Торік в Каліфорнії внаслідок масштабних лісових пожеж було знищено майже півтора мільйона гектарів землі.

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Триває евакуація місцевого населення і в Греції. Залишити свої домівки довелося жителям десятка сіл. Найскладніша ситуація на острові Евбея та в передмісті Афін. Лісові пожежі там гасять і з повітря, і з землі. Під загрозою опинилася й стародавня Олімпія, де Олімпійські ігри проводили з 776 року до нашої ери.

Щоб захистити від вогню музей та місця археологічних розкопок, пожежники працюють цілодобово. Однак роботи ускладнює найсильніша за останні 30 років спека. Напередодні в країні встановлено температурний рекорд. Термометр у місті Лангадас зафіксував небувалі 47 градусів.

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А в Південній Америці випав сніг. Білий килим укрив частину Болівії та Перу. Для регіону це неабияка дивовижа. І надзвичайна ситуація. Через мінусову температуру та завірюху зупинили проведення футбольного матчу. А на зледенілих дорогах у кількагодинному заторі застрягли сотні автомобілів. За прогнозами синоптиків, холоди протримаються до кінця тижня.