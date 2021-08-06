У Франції підтримали запровадження "санітарного паспорта" [ Редактировать ]
Конституційна рада Франції підтримала запровадження "санітарного паспорта". Тож від понеділка для відвідування ресторанів, торгових центрів і медустанов у країні вимагатимуть документ, що засвідчує протиковідні щеплення або наявність антитіл.
Від липня така вимога діє для відвідувачів закладів культури. Окрім того, набуває чинності обов'язкова вакцинанція медпрацівників. Закон про посилення карантинних обмежень, який ухвалив парламент, викликав хвилю невдоволення і масові протести.
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