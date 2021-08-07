Билеты можно будет получить на поединки "Ворсклы"/ фото: РИА Новости

В Полтаве гражданам, которые иммунизировались от коронавирусной инфекции, будут выдавать билеты на футбол. Об этом сообщает глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Билеты для похода на поединки местной команды "Ворсклы" можно будет получить во всех 5 центрах вакцинации, функционирующих в городе.

ФК "Ворскла" дарит тысячу билетов на свой матч. Их смогут получить в каждом полтавском центре вакцинации первые 200 человек, которые придут сделать прививку во вторник, 10 августа.

Отмечается, что в столице тех, кто вакцинировался от коронавируса поощряют билетами на футбольные матчи футбольного клуба "Шахтер".

Читайте также, согласно распределению Минздрава, вакцина Moderna пока используется в Украине исключительно для первой прививки. На сегодняшний день в Киеве нет проблем с прививками второй дозой. "Ревакцинация продолжается препаратами AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech.

Кроме того, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины. Для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

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