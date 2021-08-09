Мігрантська криза тепер у Латвії

Мігрантська криза тепер у Латвії. Надзвичайну ситуацію на кордоні з Білоруссю пропонує оголосити міністр внутрішніх справ країни Марія Голубєва.

Якщо рішення ухвалять, латвійські прикордонники зможуть затримувати мігрантів і розвертати їх на кордоні, який вони перетнули.

Раніше до таких кроків вдалася влада Литви, тому тепер нелегали намагаються потрапити до сусідньої країни ЄС. Лише за останні три доби за незаконний перетин латвійсько-білоруського рубежу затримали 160 осіб.

Водночас до Литви третю добу поспіль не пускають жодного мігранта. Усіх завертають назад - до Білорусі.