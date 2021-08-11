Губернатор Нью-Йорка йде у відставку [ Редактировать ]
Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо йде у відставку. Через звинувачення в сексуальних домаганнях. Розслідування підтвердило факти непристойних залицянь до 11 жінок.
Хоча сам Куомо ці звинувачення відкидає. До наступних виборів у 2022 році обов'язки губернатора виконуватиме його заступниця Кеті Хокул. Вона стане першою жінкою на чолі штату Нью-Йорк.
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