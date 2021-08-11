Поряд з ними ще ходили динозаври. Науковцям вдалося визначити вік каменів Стоунхенджа. Це історичний прорив у вивченні відомої пам'ятки.

Чому кам'яний фрагмент проаналізували лише зараз і які ще таємниці відкрив уламок - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Його називають восьмим дивом світу. Донині ця історична споруда залишається загадкою. Чи то кладовище, чи обсерваторія. Так і невідомо, хто і для чого побудував ці кола з велетенських каменюк. Але останнє дослідження стало справжнім проривом у вивченні історії Стоунхенджа.

Девід Неш, керівник проєкту дослідження фрагменту Стоунхенджа:

Нам вдалося з'ясувати, чому пам'ятник такий стійкий до погодніх умов протягом тривалого часу. Ми говоримо про чотири - чотири з половиною тисячі років. Через мікроскоп ми побачили, що камінь складається з окремих зерен кварцу, і всі вони скріплені щільною мозаїкою інших кристалів кварцу. А це - неймовірно стійкий матеріал.

Це вперше науковцям вдалося вздовж і впоперек дослідити шматок каменя Стоунхенджа. Його пропускали через комп'ютерний томограф, робили рентген, хімічний та геологічний аналізи. Застосували методи, які ще ніколи не використовували в дослідженнях валунів. Щоби зрозуміти, як сформувався матеріал.

Це відкриття стало можливим завдяки давно загубленому уламку каменя. Адже зараз Стоунхендж під охороною ЮНЕСКО, і неможливо просто розпиляти конструкцію. А випадково відбиті шматки не дають повної картини походження. Тому знайдений камінь став справжнім святим Граалем для науковців

60 років тому один із фрагментів Стоунхенджа отримав Роберт Філіпс - робітник бурової компанії, яка реставрувала пам'ятку. Згодом він емігрував у США разом із незвичним сувеніром. І лише три роки тому вирішив повернути камінь на батьківщину. За нього тут же взялися експерти.

Девід Неш, керівник проєкту дослідження фрагменту Стоунхенджа:

Наразі це, мабуть, найбільш досліджений шматок каменю, окрім уламків із Місяця. І вперше ми отримали можливість заглянути всередину гігантського Сарсенової глиби Стоунхенджа.

Як виявилося, камінь містить значну частину порід, що сформувалися ще за часів, коли Землю заселяли динозаври. А окремі піщинки утворилися понад півтора мільярда років тому. Найімовірніше, що в часи Неоліту брили перемістили для побудови цієї конструкції.

Сюзан Гріні, старша фахівчиня з історії організації "Англійська спадщина":

Із новими науковими методами ми продовжуємо наближатися до розуміння історії Стоунхенджа, досліджувати, як він змінився і для чого його використовували. Зараз ми знаємо набагато більше про нього, ніж років 10 тому. Але я підозрюю, що деякі його секрети так і залишаться таємницями.

Стоунхендж залишається одним із найзагадковіших місць світу. І дуже популярною туристичною принадою. Зокрема, двічі на рік натовпи людей збираються тут для святкування літнього та зимового сонцестоянь.