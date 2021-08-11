Кабинет Министров на заседании 11 августа согласовал увольнение председателя Харьковской областной госадминистрации Айны Тимчук. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко.

Уволить губернатора области может только президент Владимир Зеленский. Как правило, указ об увольнении глав ОГА появляется в тот же день, когда назначают их преемников.

В комментарии "Суспільному" зампредседателя Харьковской ОГА Роман Семенуха заявил, что причины кадровых перестановок ему не известны.

Будет исполняющий обязанности среди действующих заместителей. Мне неизвестны причине отставки. Более того, по рейтингованию KPI на селекторе в понедельник Харьковская область заняла пятое место. Там ряд показателей, более полутора десятка, все было нормально, поэтому чем вызвано такое решение Кабинета министров, мне пока неизвестно.

До назначения председателем Харьковской ОГА 27 ноября 2020 года Айна Тимчук возглавляла аппарат Днепропетровской облгосадминистрации, а в 2010-2014 годах работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса. В частности, она была управляющей делами горсовета.

Ее бывший супруг Андрей Тимчук сейчас возглавляет Департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА. По данным "Фактов", во время ее каденции экс-муж попадал в скандалы с якобы сокрытием имущества от НАПК, а также в связи с попытками рейдерского захвата рынка автобусных перевозок в регионе.

Кроме того, в июле-августе о подозрениях в получении взятки 1 млн грн сообщили главе Харьковского облсовета Артуру Товмасяну ("Слуга народа"), его заместителю и адвокату.