Після шестимісячної активності один із кратерів вулкана Етна "Виріс". Його нова висота рекордна три тисячі триста п'ятдесят сім метрів над рівнем моря. Про це повідомляє "Ґардіан".

Тепер південно-східний кратер обігнав північно-східний, який упродовж 40 років вважався найвищою точкою Етни. В італійському національному інституті геофізики та вулканології зазначають - до цього призвели близько 50 випадків викидів попелу та лави за останні пів року.

Нагадаю, Етна - найбільший активний вулкан Європи, а також один із найвищих у світі. У 2013 його внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.