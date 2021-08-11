Вулкан Етна "наростив" собі кратер [ Редактировать ]
Після шестимісячної активності один із кратерів вулкана Етна "Виріс". Його нова висота рекордна три тисячі триста п'ятдесят сім метрів над рівнем моря. Про це повідомляє "Ґардіан".
Тепер південно-східний кратер обігнав північно-східний, який упродовж 40 років вважався найвищою точкою Етни. В італійському національному інституті геофізики та вулканології зазначають - до цього призвели близько 50 випадків викидів попелу та лави за останні пів року.
Нагадаю, Етна - найбільший активний вулкан Європи, а також один із найвищих у світі. У 2013 його внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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