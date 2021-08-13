Подавляющее большинство населения Украины считает себя бедными – в этом призналось 67% опрошенных. Лишь 1% приравнял себя к представителям среднего класса.

Об этом свидетельствуют данные отчета "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов" Государственной службы статистики.

Остальные 32% опрошенных не относят себя к среднему классу, но и бедными себя тоже не считают.

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Другая часть опроса показывает, что лишь 11,8% украинцев откладывают часть денег от заработка. 48,4% не делают никаких сбережений, но при этом не жалуются на уровень своей зарплаты.

36,6% не могут отложить денег, а также отказывают себе в самом необходимом, кроме питания. При этом 3,2% украинцев не в состоянии даже заработать на пропитание.

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Наконец граждан спросили о том, какой уровень зарплаты они считают достаточным, чтобы не чувствовать себя бедными, при котором они бы приравняли себя к среднему классу. Суммы разнятся:

22 тысячи гривен в месяц пожелали бы зарабатывать 70% граждан.

в месяц пожелали бы зарабатывать граждан. 18-20 тысяч гривен достаточной для проживания считают 15% опрошенных.

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