Безбедная жизнь в Украине доступна лишь 1% граждан [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Подавляющее большинство населения Украины считает себя бедными – в этом призналось 67% опрошенных. Лишь 1% приравнял себя к представителям среднего класса.
Об этом свидетельствуют данные отчета "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов" Государственной службы статистики.
Остальные 32% опрошенных не относят себя к среднему классу, но и бедными себя тоже не считают.
Другая часть опроса показывает, что лишь 11,8% украинцев откладывают часть денег от заработка. 48,4% не делают никаких сбережений, но при этом не жалуются на уровень своей зарплаты.
36,6% не могут отложить денег, а также отказывают себе в самом необходимом, кроме питания. При этом 3,2% украинцев не в состоянии даже заработать на пропитание.
Наконец граждан спросили о том, какой уровень зарплаты они считают достаточным, чтобы не чувствовать себя бедными, при котором они бы приравняли себя к среднему классу. Суммы разнятся:
- 22 тысячи гривен в месяц пожелали бы зарабатывать 70% граждан.
- 18-20 тысяч гривен достаточной для проживания считают 15% опрошенных.
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