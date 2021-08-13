У Києві пройшли збори резервістів територіальної оборони [ Редактировать ]
Завершилися військові учбові збори резервістів територіальної оборони Києва. Вояки відпрацьовували бойові завдання із захисту столиці від нападу умовного противника. Усі подробиці в матеріалі моїх колег
Збори проходили у три етапи. Першим етапом був прийом особового складу та зарахування їх до підрозділу. Другий етап - підготовка. Відбувалися тренування до виконання навчально бойових дій.
Завершуючим етапом стала індивідуальна підготовка. Резервісти відпрацьовували тактичну і вогневу підготовку. Для цього використовувалися холості патрони та учбові гранати.
Загалом у військових зборах прийняли участь понад двохсот осіб, десять відсотків з яких - жінки. Усі вони виконували завдання однакової складності.
Ірина Южаніна, резервіст 130 батальйону територіальної оборони м. Києва:
У нас гендерна політика, у нас рівні права і можливості, і дівчата, які були у нас в батальйоні у відділі стрілецькому. Такі ж саме мали навантаження, як і чоловіки.
За планом - необхідно було надати резервістам необхідних навичок за для виконання завдань по захисту столиці.
Богдан Машковський, тимчасово виконуючий обов'язки командира 112 окремої бригади територіальної оборони м. Києва:
Мета цих навчальних зборів - дати якісної підготовки нашим резервістам бригади. Пройти і навчити їх виконувати поки що навчальну бойову задачу і з цим бригада, особовий склад бригади, успішно справилась. Мету і завдання виконали.
Тиждень зборів став першим масштабним практичним навчанням. Досвід отримали не тільки резервісти 112 бригади територіальної оборони, але і керівники районних державних адміністрацій.
Михайло Щербина, заступник департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради:
Це були такі перші масштабні практичні навчання. І отримали досвід не тільки резервісти бригади територіальної оборони, но і керівники районних державних адміністрацій.
На сьогодні укомплектованість бригад територіальної оборони в цілому по Україні порядка десяти відсотків резервістами. Тому є місце для кожного бажаючого, для кожного громадянина України, кожного мешканця міста Києва прийти в бригаду територіальної оборони. Отримати безкоштовно досвід захисту себе, своєї родини, а при необхідності стати на захист свого міста.
З першого січня наступного року буде формуватися в кожному районі свій окремий батальйон територіальної оборони, який буде виконувати безпосереднє завдання по забезпеченню протидій надзвичайним ситуаціям та захисту міста Києва.
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