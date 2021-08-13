Державна програма "Доступних кредитів" для малого та середнього бізнесу під загрозою. Обмежити або навіть закрити її - пропонує низка іноземних банків. Нібито через її неефективність.

Ідеться про позики під 5, 7 та 9 відсотків річних, які покликані підтримати бізнес у скрутні часи пандемії. Чи варто підприємцям хвилюватися? З'ясовувала Олена Логінова.

Доступні кредити під 5-7 або 9% річних! Для тих українців, які хочуть розпочати або розширити свій бізнес. Про такі амбітні плани президент заявляв ще до початку пандемії. Одна із задач - повернути заробітчан додому. Пандемія внесла свої корективи. Доступні кредити перенаправили на підтримку підприємців під час коронакризи.

Андрій Гапон, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва, який реалізує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%":

На сьогодні програма є наймасовішою за всі роки Незалежності України, оскільки в ній беруть участь 33 банки, які надали більше 21 тисячі кредитів малому бізнесу та середньому на загальну суму більше 56 мільярдів гривен.

Тож що це за кредити і чому вони такі важливі для підприємців? Доступними їх називають недарма. 5, 7 або 9 - справді вигідні відсотки - вони вдвічі нижчі ринкових ставок для підприємців. Різницю - банкам виплачують із держбюджету.

Катерина Глазкова, виконавчий директор "Спілки українських підприємців":

Це особливо важливо для малого, середнього, мікробізнесу в якого не було і немає великого запасу міцності - грошової такої подушки безпеки, фінансової такої подушки безпеки тому вони були змушені були шукати якісь джерела і ця програма вона дуже корисна - завдяки цій програмі кредитування збережено понад 170 тисяч робочих місць.

Та першочергове завдання - започаткування та розвиток власної справи - програма так і не виконала, констатують експерти. Банки ще до пандемії неохоче видавали кредити підприємцям через значні ризики. Тепер же з'явилася загроза закриття програми державою після закінчення карантину.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Це уряд ухвалив наприкінці 20 року таку програму саме як спосіб чи інструмент підтримки підприємств, які постраждали внаслідок пандемії. Але в якийсь момент такі підприємства можуть опинитися перед фактом, що карантин скасований відповідно і програма припинена і їм доведеться тоді платити ринкову ставку.

При цьому, кредити виявилися не дуже й "доступними". Сергій представник мікробізнесу, має власну маленьку справу. Розповідає, звертався по оформлення кредиту тричі! Але він йому так і не дістався.

Сергій Доротич, підприємець:

Отримував неодноразові відмови. Що стосується самої програми то вона взагалі викликає багато запитань і зауважень. Я виявив що запроваджуються понижаючі коефіцієнти в частині оцінки мого майна - в програмі вимагали, щоби я був готовий відповідно до умов програми повернути кредит на першу вимогу банку в разі зміни кредитної політики банку або держави це нереальні умови.

А нещодавно 12 банків з іноземним капіталом звернулися до уряду по необхідність припинення або обмеження програми. На їхню думку, вона себе не виправдала.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Банківське співтовариство вже звертає увагу на певні перекоси у програмі і на те що саме по напрямку антикризової підтримки є прецеденти непоодинокі коли програмою користуються фінансово стабільності підприємства, які не хочуть позичати під ринкову ставку, а користаються тим що можна залучити ці обігові кошти дешевше і щоб таких перекосів не було більш правильним є поступова переорієнтація цієї програми саме на першопочаткові заявлені президентом цілі, тобто інвестиційне кредитування для тих, хто створює нове виробництво.

У Фонді розвитку підприємництва заспокоюють: іти на поступки іноземним банкам і закривати програму - не планують.

Андрій Гапон, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва, який реалізує державну програму "Доступні кредити 5-7-9%":

Фонд не може погодитись з такою думкою, хоча і згодні з тим що елемент рефінансування який був передбачений в програмі вже себе вичерпав і буде я гадаю з вересня припинений, але антикризові заходи які зараз є в нашій програмі вони потрібні тому що ми не хочемо лишити наших підприємців на самоті перед загрозою третьої хвилі коронавірусу.

Міністерство фінансів зі свого боку готує бюджетний запит по цій програмі - на три роки вперед. Проти її закриття виступають і самі підприємці. Просять полегшити умови отримання таких позик. Бо оформити їх вдалося тільки двадцяти відсоткам підприємців.