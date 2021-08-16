470 тисяч нових інфікованих COVID-19 у світі за останню добу. Померли від недуги понад 8 тисяч людей. критична ситуація наразі в Ірані. Країна посіла перше місце в ковід-рейтингу за кількістю хворих. Кожні дві хвилини там помирає інфікована вірусом людина.

Відсьогодні влада вже запровадила локдаун. Іранцям заборонено подорожувати між містами країни. Також зачиняють усі ринки, державні установи, розважальні заклади та ресторани.

Обмеження запровадили до суботи, але якщо ситуація не покращиться локдаун продовжать.