Іран очолив світовий коронавірусний антирейтинг [ Редактировать ]
470 тисяч нових інфікованих COVID-19 у світі за останню добу. Померли від недуги понад 8 тисяч людей. критична ситуація наразі в Ірані. Країна посіла перше місце в ковід-рейтингу за кількістю хворих. Кожні дві хвилини там помирає інфікована вірусом людина.
Відсьогодні влада вже запровадила локдаун. Іранцям заборонено подорожувати між містами країни. Також зачиняють усі ринки, державні установи, розважальні заклади та ресторани.
Обмеження запровадили до суботи, але якщо ситуація не покращиться локдаун продовжать.
по теме
417 нових випадків ковіду діагностували в Україні минулої доби. Такі дані Мінохорони здоров'я
Зробити щеплення в Німеччині нині не проблема. Вакцини більше ніж достатньо. Ін'єкції роблять у центрах імунізації та в кабінетах сімейних лікарів. Залишається тільки переконати молодь записатися на щеплення
З осені лікарям та людям похилого віку запропонують щепитися втретє. Згодом додаткове щеплення зможе зробити й решта громадян
Середня ціна на підробки останнім часом знизилася з 200 до 100 доларів. Більшість фальшивих сертифікатів надходить із Європи, зокрема зі Швейцарії, Нідерландів, Італії, Франції та Греції.
Організовано вакцинувати освітян в Івано-Франківську почали у квітні. Зголосилися одразу півтори тисячі педагогів. Наступна хвиля припала на травень - перед початком ЗНО - щепилися ще п'ятсот.