Липень 2021 виявився найспекотнішим місяцем на Землі [ Редактировать ]
Липень цього року виявився найспекотнішим місяцем на Землі. За всю історію спостережень. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.
За їхніми даними, липень 2021 побив рекорд п'ятирічної давнини, ставши спекотнішим на одну соту градуса. За регіональними даними, в Азії цей місяць був найспекотнішим за 142 роки, у Європі другим за температурним показником.
У Північній і Південній Америці, Африці й Океанії опинився в десятці найспекотніших липнів. Вчені зазначають, що така екстремальна спека один із показників зміни клімату.
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