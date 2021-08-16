Липень цього року виявився найспекотнішим місяцем на Землі. За всю історію спостережень. Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

За їхніми даними, липень 2021 побив рекорд п'ятирічної давнини, ставши спекотнішим на одну соту градуса. За регіональними даними, в Азії цей місяць був найспекотнішим за 142 роки, у Європі другим за температурним показником.

У Північній і Південній Америці, Африці й Океанії опинився в десятці найспекотніших липнів. Вчені зазначають, що така екстремальна спека один із показників зміни клімату.