Україна має змогу увійти у десятку світових експортерів зброї. За словами генерального директора держконцерну "Укроборонпром" наразі наша країна посідає двадцяте місце. А "Укроборонпром" цьогоріч повернувся у сотню найбільших оборонно-промислових компаній світу. Нагадаю, що фінансовий 2020 рік концерн закінчив із чистим прибутком у 2,5 мільярди гривень. Про прибутки та гроші взагалі - далі в економічному огляді розкаже Кирило Воронко.

З першого вересня пенсію можна буде отримувати як і раніше. Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України масового переходу на банківські рахунки не буде. Пенсіонерам треба буде вибрати два способи отримання грошей. З допомогою організацій, які здійснюють виплату і доставку, або через один з уповноважених банків. Таких банків в Україні 44.

29 березня Кабмін прийняв постанову, що з вересня цього року пенсії та грошова допомога повинні нараховуватися на банківський рахунок. У травні "Укрпошта" відповіла відключенням усіх терміналів сторонніх банків у своїх відділеннях. Тож другого червня Кабінет міністрів скасував постанову.

На урядовому сайті опублікували ухвалу про тарифи на електроенергію. Згідно з документом, з першого жовтня. Ціна для споживачів становить одну гривню сорок чотири копійки за кіловат-годину (1,44 грн за кВт/год). Але при споживанні не більше двохсот п'ятдесяти кіловат-годин (250 кВт/год) на місяць.

Утім використовуючи понад двісті п'ятдесят кіловат-годин електричної енергії (250 кВт/год) - ціна залишиться незмінною - гривня шістдесят вісім копійок (1,68 грн за кВт/год) за весь обсяг споживання. Постанову про знижені тарифи Кабінет міністрів прийняв 11 серпня. А чинною вона буде до 30 квітня наступного року.

Україна за 7 місяців збільшила імпорт вугілля на понад тринадцять відсотків проти минулого року (13,6%). За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на ($1 млрд 160,575 млн) понад 1 мільярд доларів. Більше всього закупили в Росії частка в імпорті майже 60% (59,91%), на другому місці США близько двадцяти трьох відсотків (23,29%), з Казахстану надійшло 11 з половиною (11,48%). Інші ж країни доправили вугілля на понад п'ять відсотків (5,33%).