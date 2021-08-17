Урочистості в Києво-Печерській лаврі. Єпископи та прихожани вітали предстоятеля Української православної церкви митрополита Онуфрія. Сьогодні сьома річниця його інтронізації на кафедру Київських митрополитів. Як усе було - бачили наші кореспонденти.

Сотні вірян зібралися на площі перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври. Щоб привітати предстоятеля Української православної церкви, люди громадяться біля входу. У день інтронізації предстоятель очолив божественну літургію.

Митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви:

Мы пережили таких нестандартных необычных ситуаций, которые складывались по Божью попущению по Божью промышлению и я сегодня благодарю за то, что Господь был терпелив ко мне грешному и ко всем нам за то, что Господь помогал нам в трудные минуты.

Митрополит Онуфрій очолив Українську православну церкву 2014. Блаженніший став наступником митрополита Володимира, який керував церквою понад двадцять років.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:

Господь за те, що він був малому вірений поставив його над цією пастею не тільки України а навіть пастею, яка є розсіяна по всьому світу, тому що його знають, як доброго пастеря, який спасає людей, який віддає свою душу.

Митрополит Антоній (Паканич), керівник справ Української православної церкви:

Блаженніший завжди закликає нас зберігати єдність За ці сім років не простих років нашого існування Церква наша збільшується. за ці сім років блаженніший очолив 37 єпископських хіротоній, крім того кількість парафій збільшилась на 466.

За роки правління митрополит Онуфрій став прикладом того, як слід боротися за єдність та віру в украй складні часи.

Как человек он очень важен в нашей стране потому что его слова слушают тысячи.