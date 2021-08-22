Реабілітація та соціалізація. А ще правова допомога. Президент анонсував помилування десятків ветеранів. Про це він говорив сьогодні, після переговорів із Меркель, на форумі "Україна.30.Захисники". Те, що в нас величезна кількість проблем із допомогою ветеранам це визнають усі.

Як збираються вирішувати це? І як це роблять в Грузії та Ізраїлі - Даніїл Снісар розповість.

Люди у камуфляжі та цивільному. У багатьох ордени та медалі на грудях. Це ветерани та волонтери. Ті, хто пройшов пекло війни, і ті хто досі допомагає бійцях на сході. Вони приїхали на міжнародний форум.

Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних Сил України:

Всі ми військові, сьогодні носимо форму, а завтра можемо стати вже ветеранами. Це наша підтримка, тому що це наша перша надія на тих, які завтра візьмуть зброю і повернуться до війська, якщо це необхідно.

Та все ж головна проблема зараз для ветеранів повернутися до мирного життя. Соціальна підтримка та інтеграція у суспільство. Форум стає майданчиком, де діляться досвідом.

Грузія - країна, де 13 років тому теж були бойові дії. Коба Кобаладзе опікується ветеранами. Каже: в Грузії роблять ставку на міжнародну ветеранську співпрацю.

Коба Кобаладзе, директор державної служби у справах ветеранів Грузії:

Грузія має безліч спільних програм для ветеранів і зі Сполученими Штатами, і з країнами ЄС. І цю географію необхідно розширювати.

Ізраїль - країна, яка воює десятиліття. І там з підтримки ветеранів це державний пріоритет. А ще та є напрямок, який повністю відсутній в нас це допомога сім'ям загиблих солдат:

Олег Вишняков, почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України:

Когда маме, папе, родственникам убитого солдата хотят сообщить такое ужасное известие, то к квартире приходит целая бригада: психолог, врач, психиатр, социальній работник. Я думаю, что Украине тоже следует поучиться єтому отношению к людям.

Інтеграція військових у соціум. Реабілітація медична та психологічна і для військових, і для їхніх родин. В Україні із цим - великі проблеми. І поки це радше ветеранська взаємодопомога, ніж чітка державна програма. Аби бодай трохи змінити ситуацію в уряді з наступного року створюють ветеранський фонд. Із бюджетом у 90 мільйонів гривень.