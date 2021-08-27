Война на Донбасі: мирне селище потрапило під обстріл

На Донбасі знову обстріляли мирне селище. Ворог поцілив із гранатомета в приватний будинок. Наслідки цієї атаки бачив Ігор Левенок.

Жителька Травневого, пані Наталія, каже - ворожий обстріл трапився під вечір. Вона якраз поралася по господарству, як на подвір'ї вибухнули два смертоносних "подарунки". Врятувалася дивом.

Беспилотник летал во время вистрела Мабуть що бачили, навели беспілотник, бо четко ж во двор стріляли, єто ж нацеленно стреляли

АГС - це автоматичний станковий гранатомет. Осколки посікли хату, прошили шибки. Пані Наталія не приховує: вона - за Україну, підтримує своїх військових.

Не знаю как там население а я рада, больше ничего не могу сказать, пока они здесь, можно жить

І армійці кажуть, жоден такий обстріл і злочин проти мирного населення ворогові не минеться безкарно. Війна змінилася. Обстріли з того боку щодня.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Як змінилася тактика? Да тут в любу хвилину може бути провокація, буває зранку, буває в обід, буває ввечорі.

Ростислав спостерігає за супротивником. Працювати з оптикою для чоловіка - то професійна справа. До служби був оператором на вінницькому телебаченні.

Ростислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Потрапив сюди по собственной волі. Є патріотизм. Треба захищати свою батьківщину, своїх дітей і своїх батьків.

Але навіть тут, у окопах, оператор є оператор. Ростислав знімає відеохроніку цієї війни.