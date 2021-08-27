Под Львовом вооруженный злоумышленник ворвался в ресторан [ Редактировать ]
В городе Червоноград, который находится во Львовской области, мужчина с пистолетом зашел в пиццерию и начал угрожать посетителям и персоналу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.
Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, который зашел в заведение общественного питания, которое расположено на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина вел себя неадекватно.
26 августа около 16:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из заведений общественного питания на улице Богдана Хмельницкого в городе Червоноград, неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и угрожает посетителям оружием.
Отмечается, что злоумышленника задержали и изъяли предмет, похожим на пистолет, а также боеприпасы. Все, что конфисковали правоохранители было отправлено на специальную экспертизу. Известно, что фигуранту грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.
Читайте также, в городе Мерефа, который находится в Харьковской области, в одном из заведений общественного питания произошел конфликт со стрельбой. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 32-летний местный житель.
Кроме того, в городе Броды, который находится в Львовской области, вооруженный мужчина ходил по улице и угрожал прохожим. Злоумышленником оказался 61-летний житель одного из населенных пунктов в Золочевском районе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Злоумышленником оказался 61-летний житель одного из сел
Он занимал высокую должность на протяжении почти 9 месяцев
Стихия валила деревья, которые повреждали автомобили
Проблема з фейковими журналістами і дозволами на травмат зникне, якщо легалізувати зброю і передати Мін'юсту контроль над дозвільним реєстром, упевнені експерти. Та до цього питання народні депутати повернуться не раніше як восени.
Сотрудники полиции задержали юношу