В городе Червоноград, который находится во Львовской области, мужчина с пистолетом зашел в пиццерию и начал угрожать посетителям и персоналу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Злоумышленником оказался 28-летний местный житель, который зашел в заведение общественного питания, которое расположено на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина вел себя неадекватно.

26 августа около 16:00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в одном из заведений общественного питания на улице Богдана Хмельницкого в городе Червоноград, неизвестный мужчина ведет себя неадекватно и угрожает посетителям оружием.

Отмечается, что злоумышленника задержали и изъяли предмет, похожим на пистолет, а также боеприпасы. Все, что конфисковали правоохранители было отправлено на специальную экспертизу. Известно, что фигуранту грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Читайте также, в городе Мерефа, который находится в Харьковской области, в одном из заведений общественного питания произошел конфликт со стрельбой. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 32-летний местный житель.

Кроме того, в городе Броды, который находится в Львовской области, вооруженный мужчина ходил по улице и угрожал прохожим. Злоумышленником оказался 61-летний житель одного из населенных пунктов в Золочевском районе.

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