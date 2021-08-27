В городе Львов двое бандитов стреляли в водителя автомобиля такси, в результате чего тот погиб через некоторое время. Об этом сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители получили сообщение о раненном мужчине утром. Он сумел самостоятельно добраться до заведения общественного питания, которое находится на улице Василия Стуса.

Фото: Facebook

...в 10:40 поступило сообщение из службы 102 о том, что... в 10:39 по адресу: район г. Львов, улица Василия Стуса д. 47, заявительница сообщила, что в ресторан Форес зашел раненый мужчина, который сказал, что он водитель такси, в него стреляли из оружия...

Отмечается, что медики экстренно госпитализировали пострадавшего, у которого было сильное кровотечение. К сожалению, спасти мужчину не удалось. В свою очередь, полиция обнародовала приметы преступников: один из подозреваемых имеет крепкое телосложение и рост 180-185 см, был в темном блайзере; Второй - среднего телосложения, рост 175 см, в красной куртке, в черной кепке, в черных штанах. У него в руках были полосатые китайские сумки.

Фото: Facebook

Читайте также, под Киевом, в селе Крюковщина, был найден изрезанный таксист. У мужчины были два ножевых ранения в шею и одно - в голову. Неизвестный пытался проломить ему голову камнем, у него была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Кроме того, в Киеве таксист из компании Bolt напал на пассажирку. Так, на водителя пожаловалась женщина, которая решила воспользоваться его услугами, пассажирка обратилась в полицию, так как на камере видеонаблюдения весь инцидент остался зафиксирован.

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