Нову добу на фронті проросійські збройні формування почали з чергового обстрілу. Біля Новозванівки ворог атакував наші позиції з протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Двох українських армійців поранено на Сході країни минулої доби. Один боєць - у тяжкому стані. Загалом – дев’ять порушень режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру.

Неподалік Золотого, Попасної і Причепилівки - з гранатометів і стрілецької зброї.