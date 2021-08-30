На фронті ворог дев’ять разів порушив режим тиші [ Редактировать ]
Нову добу на фронті проросійські збройні формування почали з чергового обстрілу. Біля Новозванівки ворог атакував наші позиції з протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Двох українських армійців поранено на Сході країни минулої доби. Один боєць - у тяжкому стані. Загалом – дев’ять порушень режиму тиші. Поблизу Широкиного противник стріляв із заборонених мінометів 120-го калібру.
Неподалік Золотого, Попасної і Причепилівки - з гранатометів і стрілецької зброї.
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