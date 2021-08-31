Людей ждет очередной рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и, в связи с этим – снижение жизненного уровня. Власть, которая обрекает их на нищету, должна уйти. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с жителями Вороньковской ОТГ Бориспольского района Киевщины.

"За год природный газ подорожал в 2,6 раза. Из-за постоянного повышения цены на газ люди вынуждены отказываться от благ цивилизации и топить дровами. И это буквально в 50 км от Киева. И такая ситуация по всей Украине", - отметил политик.

По словам Юрия Бойко, власть вместо того, чтобы помочь людям субсидиями и, наконец, решить тарифный вопрос, только пиарится на тарифах.

"Правительство заявляет о том, что тарифы повышаться не будут, но это же чистый пиар. Когда дело доходит до платежек, то люди видят эти "сниженные тарифы". Власть не слышит людей, игнорирует их проблемы", - отметил он.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" единственная политическая сила, которая предлагает реальные и экономически обоснованные пути для снижения коммунальных тарифов.

"В первую очередь, необходимо направить на нужды населения отечественный газ, себестоимость которого составляет около 3000 грн. за тысячу кубов и обеспечить им предприятия теплокоммунэнерго. Мы также предлагаем обеспечить снижение тарифов за счет пересмотра налоговой политики. Наша фракция подготовила проект закона (№3811), который позволит социально незащищенным гражданам приобретать по льготной цене (без НДС) продукты питания, медикаменты, оплачивать коммунальные услуги. Наконец, нужно прекратить практику «срезания» жилищно-коммунальных субсидий. Обеспечить полноценное финансирование этих социальных программ и упростить их получение для населения. Но у «слуг народа» другие приоритеты. Провластное большинство голосует за то, чтобы пустить с молотка украинские земли, распродать предприятия, легализовать казино, - их это волнует, а не проблемы людей", - сказал Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ.

В этой связи оппозиционный политик отметил, что у люди хотят видеть во власти тех, кто будет решать их проблемы, займется экономикой, обеспечит нормальное будущее детям.

"А власть, которая может только повышать тарифы должна уйти", - резюмировал Юрий Бойко.