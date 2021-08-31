В новый учебный год образовательная отрасль входит с долгами по зарплатам, а родители – с непониманием, где и как будут учиться старшеклассники. Сокращаются школы, учителя уходят из профессии. Об этом, накануне 1 сентября, заявил в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Ни прошлая, ни нынешняя власть не выполнила ни одного обещания по повышению заработных плат учителям – зарплаты в отрасли на 17% ниже средней по экономике. Если в экономике она в среднем в июле месяце была 14 345 грн., то в образовании – 11 805. А 7500 грн. для молодого учителя отнюдь не являются мотивацией для того, чтобы оставаться работать в школе. Но даже этих денег они не получают. Долги по заработной плате перед работниками образования за 7 месяцев выросли в 1,4 раза и превысили 23 млн гривен", – отметил народный депутат.

Также, по словам политика, так называемая оптимизация учебных заведений привела к тому, что на сегодняшний день вообще непонятно, смогут ли дети в принципе добраться до школы.

"Закрывая и укрупняя школы, а особенно остро эта проблема встала в сельской местности, местная власть не всегда может гарантировать удобный и безопасный подвоз детей. И это еще не наступила зима. При этом, закрывая 10-11 классы и "выталкивая" детей для обучения в ПТУ, власть не подготовила систему профтехобразования к таким новациям", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной политической силы считает, что при таком отношении к образованию Украина скоро окажется на мировой необразованной периферии.

"Качество образования падает, бюджетное финансирование остается скудным. При этом порядка трети всех школ в текущем учебном году функционируют в неудовлетворительном санитарном состоянии, более 700 школ требуют капитального ремонта – учеба в них несет риски для здоровья детей. Плюс значительное количество школ не имеют специально оборудованных кабинетов для изучения математики, физики, химии и пр. Детей лишают возможности учиться на родном для их семей языке", – отметил он.

Юрий Бойко уверен, что без изменения культурной, образовательной и гуманитарной политики нормального будущего у страны не будет.

"Нужно в корне менять подходы и отношение к образованию, к развитию гуманитарной сферы. Окончив школу, наши дети должны иметь возможность реализовать полученные знания, чтобы в дальнейшем получить востребованную профессию. Тогда у них будет уверенность в завтрашнем дне, они будут понимать, что нужны здесь, в Украине, и им не нужно искать лучшей доли за рубежом. Обеспечение условий для этого – важнейшая задача, без выполнения которой у страны не будет будущего", – резюмировал Юрий Бойко.