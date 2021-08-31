Директор Эстонского национального музея Алар Карис избран новым президентом Эстонии. На внеочередной сессии парламента Эстонии (Рийгикогу) 31 августа кандидатуру Кариса поддержали 72 депутата из 101 при необходимых 68, сообщает сайт Рийгикогу.

​Кариса выдвинули депутаты Центристской партии и Партии реформ, входящих в правящую коалицию. Первый тур голосования прошел 30 августа, но тогда за Кариса проголосовали 63 депутата, при минимально необходимых 68 голосах.

Ко второму туру Карис остался единственным кандидатом на пост главы государства. В тайном голосовании приняли участие 80 депутатов, 8 бюллетеней оказались незаполненными.

Президент Эстонии исполняет в основном представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо партии и не может занимать какую-либо иную выборную или назначаемую должность. Полномочия главы государства в Эстонии длятся пять лет. Для одного человека допустимы два срока подряд.

Карис родился в 1958 году в Тарту, закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах в Германии, Великобритании и Нидерландах. Работал в Эстонском биоцентре, в Тартуском университете. В 2013 году был назначен государственным контролером Эстонии, с октября 2017 года - директор Эстонского национального музея. Ранее этот пост занимала его жена Сирье.

​Карис вступит в должность 11 октября. До этого времени обязанности главы государства продолжит исполнять Керсти Кальюлайд.

Напомним, что во время недавнего визита в Киев уже и.о. президента Эстонии сделала ряд неприятных для руководства страны заявлений. В частности, Кальюлайд заявила, что советует эстонским инвесторам не вкладывать средства в Украину и оценила сроки вступления Киева в ЕС минимум в 20 лет.