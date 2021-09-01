Ірландців прибуває. Кількість населення на "Зеленому острові" перевищила п’ять мільйонів - уперше за останні 170 років, підрахували в Центральному статистичному управлінні Ірландії.

Серед причин там називають позитивний приріст - це коли народжується більше, ніж помирає - та покращення соціальних умов. А також позитивну міграцію. Лише цьогоріч до країни повернулися 30 тисяч ірландців.

За останнє десятиліття це вже втретє, коли на батьківщину приїздять більше людей, аніж виїздять.