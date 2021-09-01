Буенос-Айрес атакують гризуни, яких не можна чіпати [ Редактировать ]
Капібари - знову атакують! В аргентинському Буенос-Айресі цих гризунів дедалі більшає. Тварини цілими групами ходять вулицями та знищують рослинність.
Місцеві мешканці скаржаться на них, однак вдіяти нічого не можуть. Згідно із законом - капібарів чіпати не можна. Нагадаю, минулого тижня нашестя гризунів зафіксували в одному з передмість Буенос-Айреса.
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