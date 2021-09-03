Через ураган "Айда" у трьох штатах запровадили надзвичайний стан [ Редактировать ]
Ураган "Айда" і далі вирує у США. Негода вже забрала 46 життів. Більшість загиблих опинилися у пастці у власних автівках. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи.
Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд. У трьох штатах запровадили режим надзвичайної ситуації.
Негода понівечила будинки, повалила дерева та порвала лінії електропередач. Нагадаю, ураган "Айда" отримав четверту категорію небезпеки з п'яти можливих. Буря обрушилася на південь США 29 серпня.
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