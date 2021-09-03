Допомога - тим, хто потребує цього майже з перших днів життя! 25 років виповнилося Дитячому реабілітаційному центру імені Бориса Літвака в Одесі. Чому "Дім із янголом" добре відомий навіть за межами України - розкажуть мої колеги.

Цю будівлю на вулиці Пушкінській в народі називають "Дім з янголом". Уже 25 років поспіль тут безкоштовно ставлять на ноги маленьких пацієнтів із дитячим церебральним паралічем. Повністю вилікувати їх неможливо, утім, оздоровча фізкультура в поєднанні з новаторськими методиками - творять дива.

Анастасія Осипенко, заступник головного лікаря Дитячого реабілітаційного центру імені Б. Літвака:

Ціль реабілітації - допомогти дитині набути той руховий навичок, на який вона здатна. Когось ми можемо навчити повзати на четвереньках, когось ми можемо навчити ходити. Соціалізуватися в соціумі, тобто, це дивлячись, яке ураження у дитини.

Починалося все з невеликого закладу. Зараз - це вже сучасний центр із пансіонатом для дітей з інших міст. Є тут і психолого-педагогічне відділення. За чверть століття "Дім з янголом" прийняв понад тридцять три тисячі пацієнтів із Одещини, інших регіонів, та навіть із сусідніх країн.

Вероніка Михайленко, головна лікарка Дитячого реабілітаційного центру імені Б. Літвака:

Лучшей оценкой нашего труда, я считаю, является огромная очередь желающих попасть к нам на реабилитацию. Мы делаем всё возможное, чтобы максимально улучшать качество детей с особыми потребностями.

На святкуванні двадцятип'ятиліття закладу насамперед говорили про людину, завдяки якій, власне, і з'явився реабілітаційний центр. Це Борис Літвак. Сім років тому він пішов із життя. Сьогодні мецената згадували його друзі, які в різні часи підтримували Центр та надають допомогу і зараз.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Действительно, есть такое понятие - моральный авторитет. Вот Борис Давыдович действительно был моральный авторитет нашего города, он всю свою жизнь положил на благотворительность. Вы знаете, вот когда благотворительностью занимаются богатые люди, отдавая какую-то часть своего состояния - это одно, а когда человек кладёт на это всю свою жизнь, отдавая практически всё, что у него есть - это совершенно другое. И память о Борисе Давыдовиче Литваке сохранится навсегда в памяти одесситов.