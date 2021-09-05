До початку юдейського Нового року - доба. Вже завтра хасиди - зустрічатимуть - 5782 рік від створення світу. І вже більше тижня, як цілий квартал в українській Умані з головою пірнув у гуляння. Поки одні вже святкують наближення Рош-Га -Шана, інші поспішають, аби встигнути.

Аби наступний рік був щасливим, хасиди обов'язково мають зустріти його на святій землі. Саме в Умані похований їхній пророк Цадик Нахман, який, власне, і заповідав юдеям цю традицію. Щоправда, забезпечити достатком наступний рік поспішають не тільки хасиди.

Попри українське законодавство,тут у кварталі паломництва - найбільш ходова валюта - це американський долар. Ним розраховуються за оренду житла, і на базарі, і навіть у магазинах.

Пані Валентина намагається продати текстиль та хутряні вироби. Каже, на відміну від попередніх років - торгівля йде погано. Хасиди постійно намагаються збити ціну, або ж просто йдуть до яток своїх одновірців. Більшість місцевого ринку вже давно зайняли юдеї-іноземці - в них є чим заплатити за оренду.

Валентина, жителька Умані:

Два на три - це шість квадратних метрів , це 28 тисяч ! Це, можете представити , чим це треба торгувати, щоб виторгувати такі гроші, це треба місту платити …

Тим, кому оренда не по кишені - торгують просто у дворах. З житлом в кварталі паломництва така ж історія. Більшість квартир та будинків тут викупили хасиди.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Щороку вулиця Пушкіна змінюється до невпізнаваності. Готелі для хасидів ростуть тут, як гриби після дощу, і місцями виходять далеко за межі паломницького кварталу. Та й належать вони здебільшого не українцям, а іноземцям.

З такою конкуренцією боротися важко, каже Дмитро. Вже четвертий день він безрезультатно намагається здати квартиру.

Дмитро, житель Умані:

Вони ще місяць назад почали заїжджати і вже понаходили багато хто житло. - Ще місяць тому почали? - Ще місяць… два місяці назад уже ходили заказували … і вони всі по містам їдуть замовленим …вони вже виходять і знають куди іти і де їм жити.

З проживанням у хасидів - жодних проблем, готелі тут на будь-який смак і гаманець. Амін уперше приїхав на святкування з Ізраїлю. Каже: поселилися в мотелі і йому там все подобається.

Алєкс Елькур, громадянин Ізраїлю:

Многие друзья летят каждый год, всегда прилетай с нами , приезжай с нами …а в этом году я сказал, что приезжаю тоже к Рабену - и вот я тут. Прекрасно, я фигею, честно сказать.

Та цьогоріч для паломників міська влада Умані зробила неприємне нововведення - туристичний збір. Кожен турист має заплатити до міського бюджету 300 гривень. Обуренню іноземців немає меж…

Вот миська рада … платить каждый день , человек приехал и чтоб платил 300-500 гривен в день на человека …это заставляют платить, понимаете. Они сколько валюты привозят , а еще им плати сюда в миську раду, заставляют платить.

Щоправда, обурюються хасиди не тільки туристичному збору, а й навіть роботі журналістів. Але їхній запал згасає, лишень бачать людей у формі - особливо в формі ізраїльської поліції.

Цього року на допомогу українським правоохоронцям прибули 11 ізраїльських поліцейських. Функцій у них чимало. Бо лише на сьогодні до Умані офіційно прибуло більше 25 тисяч хасидів майже з усіх країн світу.

Міхаель Зінгерман, речник поліції Ізраїлю:

Паломники, вони всі паломники. Але серед паломників різні люди бувають - це ми повинні розуміти. Світ зараз - це велике село, як кажуть. Ті люди, які потенційно можуть вчинити якісь злочини, головна мета - це забезпечити безпеку. Тому, що погроза терору ви ж бачите , що робиться у світі.